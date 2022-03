La Camera ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito

Spread the love

https://www.ilpost.it/2022/03/11/suicidio-assistito-approvazione-camera/

Giovedì la Camera dei deputati ha approvato con un’ampia maggioranza la proposta di legge con cui si vuole introdurre in Italia il suicidio assistito, cioè la procedura con la quale la persona malata assume autonomamente il farmaco per morire. La proposta di legge, chiamata “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, è stata approvata dalla Camera con 253 voti a favore, 117 contrari e un’astensione, e ora passerà al Senato, dove però la maggioranza è più risicata e l’approvazione sarà di certo più difficile.

Il testo regolamenta quanto previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2019 sulla morte di Fabiano Antoniani, noto anche come “DJ Fabo”. Quella sentenza stabiliva che, a determinate condizioni, non fosse punibile una forma di eutanasia definita assistenza al suicidio, cioè quando, in specifiche e circoscritte circostanze, una persona di fatto aiuta un’altra a morire.