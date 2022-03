Faenza, un furgone urta la gru: due operai appesi al cornicione salvati dai pompieri

Spread the love

corriereromagna.it -urly.it/3j-s1

I due uomini erano intenti a lavorare ad un’impalcatura di un cantiere edile, quando un furgone è transitato sulla strada e ha centrato in pieno con il tetto della cabina il braccio sollevato della gru, piegato fino ad occupare metà del corso. «Il cestello ha roteato – continua il testimone – e ha sbattuto contro l’edificio, ma fortunatamente i due occupanti non sono caduti. Si è rotto un tubo idraulico e l’olio è colato sulla strada. La gru si è bloccata in quella posizione».

Ci sono voluti i Vigili del Fuoco con la scala retrattile per farli scendere dopo circa mezzora. Nessuno ha riportato ferite importanti. Sul posto anche i Carabinieri.