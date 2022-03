Il trauma degli orfani ucraini in fuga e le adozioni interrotte da ricucire

Spread the love

alateia.org – urly.it/3j-wz

I bambini orfani in Ucraina sono circa 100mila e vivevano, prima della guerra, in 600 istituti sparsi in tutto il paese. Le loro storie cominciano da una ferita non rimarginata (il legame spezzato con madre e padre) e oggi devono attraversare il dramma della fuga e della sopravvivenza.

Non si possono tenere in mano i fili di una trama che cede e si sgretola in tutti i punti. Assistiamo attoniti e sconcertati al calvario di famiglie in fuga dall’Ucraina. Ma chi si cura di chi non ha una famiglia? E che ne sarà delle adozioni internazionali già avviate ma sospese a causa della guerra?

Possiamo rispondere solo con piccole testimonianze in mezzo al caos.