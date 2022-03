Bus con 50 persone a bordo, tutte di nazionalità ucraina si è ribaltato sull’autostrada A14 – una vittima

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco impegnati dalle 6:30 di stamattina per il ribaltamento di un bus con 50 persone a bordo, tutte di nazionalità ucraina. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A14 al Km. 101, tra Cesena e Savignano sul Rubicone, in direzione Sud. Accertata la presenza di una vittima, diversi i feriti.

Nella clip il lavoro delle squadre con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato.