Interessata da un incendio un’azienda che effettua lavorazioni plastiche

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

13/03/22 ore 14:00 Morazzone (Va) Via Caronno Varesino. Per cause in fase di accertamento un’azienda che effettua lavorazioni plastiche è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti venti vigili del fuoco con otto automezzi: due autopompe, due autobotti, un’autoscala, due fuoristrada e un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato anche un abitazione sita nello stabile, sopra alla ditta bruciata.