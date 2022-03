Covid, la roadmap delle prossime riaperture: tutte le date

Spread the love

leggioggi.it – urly.it/3kh4q

Il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza, e con esso cessano alcune delle restrizioni ancora in vigore. Inoltre, prima di questa data dovrebbe arrivare un altro decreto con il quale si decideranno ulteriori allentamenti oltre a quelli già previsti, allentamenti che potranno riguardare per l’esempio l’uso del Green Pass. Insomma, ci si prepara al superamento della crisi pandemica, a un’estate senza restrizioni e a una possibile convivenza con il Covid.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista radiofonica a Radio24, ha riferito quali sono le intenzioni del Governo sulla Certificazione Verde: “Credo che arriveremo ad un momento in cui il Green pass non sarà più richiesto, anche se è uno strumento che rimarrà disponibile, qualora ci fosse la necessità di affrontare una situazione, e ci auguriamo questo non accada. Però – prosegue Costa – ritengo ragionevole pensare che a maggio o a fine maggio, nel nostro Paese, il Green pass potrà non essere richiesto: questo è l’obiettivo del governo”.

Dal 1° aprile, secondo le ultime indiscrezioni, non servirà più il Green Pass per poter mangiare in bar e ristoranti all’aperto, mentre al chiuso dovrebbe restare il Green Pass base. Con la fine dello stato di emergenza addio anche alla divisione in colori delle regioni e alla struttura commissariale del generale Figliuolo.

Il 15 giugno invece terminerà l’obbligo vaccinale per gli over 50. In attesa del nuovo decreto con i futuri allentamenti vediamo quindi la roadmap con le date che segneranno un progressivo ritorno alla normalità.