Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Risuonano gli allarmi aerei in tutte le città dell’ovest. Colpita torre tv a Rivne: “9 morti”

Allarme aereo su larga scala: in allerta le città a ovestAllarme aereo su larga scala annunciato in Ucraina: Khmelnytskyi, Leopoli, Ternopil, Kropyvnytskyi, regione di Rivne, Kryvyi Rih, Mykolaiv sono solo alcune delle città in allerta. Si trovano tutte nella zona ovest del Paese. Le sirene hanno suonato anche a Kamenets-Podolsky, Voznesensk e Vinnytsia, sempre nella zona occidentale dell’Ucraina.

54m fa18:58Putin accusa Kiev per il raid su DonetskNel corso del colloquio telefonico con il premier israeliano Naftali Bennett, il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato la “barbara azione” compiuta dagli ucraini con il raid su Donetsk, nel quale sono morte 20 persone. Putin ha accusato Kiev – che ha invece attribuito la responsabilità alle forze di Mosca – di aver usato “bombe a grappolo contro i civili”.