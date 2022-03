Incendio autovettura – Il fumo provocato dall’incendio ha compromesso tre appartamenti sopra il parcheggio

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone intervengono per un incendio autovettura a Clusone in Via Giuseppe Mazzini intorno alle 6:30. Il fumo provocato dall’incendio ha compromesso tre appartamenti sopra il parcheggio, tre persone sono state evacuate con l’utilizzo degli auto protettori e sono state affidate alle cure mediche. Le case sono agibili. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo è hanno bonificato l’area interessata.