Inps, domande contributo disoccupati o monoreddito figli con disabilità

Con nota del 10 marzo Inps riporta indicazioni per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità previsto dalla Legge di bilancio 2021 e dal decreto del 12 ottobre 2021.

Il contributo ha un massimale mensile di 500 euro (150 euro per ogni figlio) dal 2021 al 2023, in presenza di figli con disabilità non inferiore al 60%. Viene corrisposto a un genitore che dovrà essere:

residente in Italia o con permesso di soggiorno;

Isee non superiore a 3mila euro, Isee minorenni in caso di presenza minori, non conteggiando altri trattamenti assistenziali;

disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

coabitante con il figlio.

Considerati figli a carico fino a 24 anni con reddito inferiora a 4mila euro, e dopo i 24 anni reddito non superiore a 2.840,51 euro. Importi: contributo di 150 euro per un figlio, 300 due e 500 per più di due figli. Su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata.

Fondo di 5milioni per ogni anno previsto, in caso di risorse insufficienti priorità a Isee più bassi, non autosufficienza, grado grave di disabilità.

Domande dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Le domande 2022 potranno riguardare anche il 2021 per ricevere gli arretrati.