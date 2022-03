Suicidio assistito: cosa prevede il testo approvato

Spread the love

[Torna su]La Camera in data 10 marzo 2022 ha approvato il testo unificato C 2- A e abbinato contenente disposizioni in materia di “morte volontaria medicalmente assistita“. Il testo disciplina la facoltà di chiedere l’assistenza medica nel momento in cui il soggetto malato decide di porre fine alla propria vita, purché in presenza di determinati presupposti.

Ricordiamo brevemente che la Corte Costituzionale si era espressa sulla tematica penale collegata, con la sentenza n. 242/2019, dichiarando incostituzionale l’art. 580 c.p che punisce l’aiuto al suicidio, nella parte in cui non esclude la punibilità del soggetto che, in determinati modi, agevola il proposito suicidario del soggetto, quando tale volontà si è formata liberamente e convinzione, quando è presente una patologia irreversibile e le sofferenze fisiche e psicologiche sono reputate dal soggetto “intollerabili”.

Stante l’importanza della decisione, il testo richiede che il soggetto interessato, pur malato, sia pienamente consapevole della decisione, che le condizioni e le modalità di esecuzione del proposito siano sottoposte al preventivo controllo di una struttura pubblica del servizio sanitario e che la decisione sia avallata dal parere preventivo di un Comitato Etico competente territorialmente.

Per dare concretezza al proposito del soggetto nel rispetto della legalità si richiede la presenza di determinate condizioni e presupposti. Possono infatti fare domanda per morte volontaria medicalmente assistita solo i soggetti maggiorenni capaci e consapevoli di prendere decisioni, se affette da sofferenze intollerabili.

