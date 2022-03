Uccide a coltellate il padre in strada in pieno giorno: arrestato 34enne

Spread the love

larena.it – urly.it/3kh4s

Sul marciapiede di via Giambellino a Milano c’è una lunga striscia di sangue. È quanto resta di Mohammed Morchidi, sessantanovenne nato in Marocco ma con cittadinanza italiana. Era seduto insieme a un amico sui gradini all’esterno del bar tabacchi, che fa anche da edicola e cartoleria in una zona popolare alla periferia Ovest di Milano in quella che sembrava una normale domenica pomeriggio.

Stavano chiacchierando quando è arrivato il figlio Zakaria di 34 anni di nazionalità marocchina in cura al Cps, ovvero al servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Ne è nata una discussione. C’è chi ha riferito che il trentenne abbia chiesto dei soldi, che però il padre non gli ha dato. Certo è che armato di un coltello da cucina con una lama di 20 cm, lo ha aggredito e ucciso con violenza.