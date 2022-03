Video – Vigili del Fuoco e CNR insieme per il progetto ICE – MEMORY

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Preservare una testimonianza dei ghiacciai attuali, minacciati dal riscaldamento globale, per le generazioni future. Questo lo scopo del progetto di ricerca internazionale “Ice Memory”, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e riconosciuto da UNESCO, che mira a raccogliere campioni dai ghiacciai di tutto il mondo per poi conservarli in una biblioteca in Antartide e preservare le informazioni che questi archivi di epoche passate possono fornire.

Per prelevare campioni di ghiaccio dal massiccio del Gran Sasso (AQ), il Ministero dell’Università e della Ricerca si è avvalso ieri della collaborazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che con l’elicottero AW-139, in forza al reparto volo di Pescara, ha trasportato in quota ricercatori e attrezzature di lavoro che saranno utili ad effettuare perforazioni e misurazioni nei prossimi giorni.