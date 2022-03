Guerra Ucraina-Russia, Putin malato? Cosa dicono gli esperti

Spread the love

Potrebbe esserci una spiegazione fisiologica dietro la decisione di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Da giorni infatti si rincorrono le notizie sulle condizioni di salute del leader russo che, secondo fonti di intelligence occidentali vicino al Cremlino e riportate dal Daily Mail, soffrirebbe di disturbi cerebrali causati da demenza, sarebbe affetto dal morbo di Parkinson o avrebbe “attacchi di rabbia” derivanti dal trattamento con steroidi per curare il cancro. Ipotesi supportate da un numero crescente di rapporti sul “comportamento sempre più irregolare” e aggressivo del 69enne, combinato con il suo aspetto gonfio evidente nei video più recenti e la distanza che insiste a mantenere durante le visite dei leader stranieri al Cremlino. Ma cosa ci può essere di vero?

Secondo l’immunologo Mauro Minelli “la ‘rabbia da steroidi’ non è un’invenzione in quanto rientra tra gli effetti di lungo corso di terapie cortisoniche e può manifestarsi con comportamenti aggressivi progressivamente montanti fino a sfociare nell’ostilità, nella violenza verso se stessi e verso altri”. “Ma per supporre nel caso di Putin l’assunzione di steroidi, potrebbe non essere necessario pensare ad un tumore: basterebbe osservare bicipiti e pettorali plasticamente esibiti dal 69enne presidente russo per immaginare, magari, il ricorso a presidi steroidei pure loro capaci di avere effetti tutt’altro che irrilevanti non soltanto sulle masse muscolari”, afferma il responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, all’Adnkronos Salute.

Diversa l’opinione di Paolo Pozzilli, professore Ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo all’Università Campus Bio-Medico di Roma, che definisce “speculazioni” lìipotesi che Putin che sarebbe in cura con farmaci steroidei che avrebbero alterato le sue capacità mentali e peggiorato la sua lucidità nel prendere le decisioni. “E’ vero che le terapie con cortisone possono dare alterazioni dell’umore, ma da qui a dire che una persona possa perdere il senno ce ne passa“, afferma all’Adnkronos Salute. “Un rapporto causa-effetto tra l’assunzioni di steroidi e un possibile cambiamento nel processo decisionale” di Putin “lo considero assolutamente poco probabile”, conclude Pozzilli.