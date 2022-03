In partenza per l’Ucraina un camion con aiuti umanitari raccolti dai dai Vigili del Fuoco di Cles

Spread the love

E’ in partenza questa mattina, martedì 15 marzo, un camion carico di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina e raccolti dai Vigili del Fuoco di Cles. Commenta il Comandante del Corpo, Tiziano Brunelli: “Questa mattina tutto quello che abbiamo raccolto nei giorni scorsi è partito direttamente per l’Ucraina. In totale 10.110 Kg. di aiuti umanitari per la popolazione sotto assedio: beni provenienti dalla raccolta effettuata a Cles, Nanno e Taio. Un sentito ringraziamento ai Comuni che hanno promosso l’iniziativa, e a tutte le persone che ci hanno affidato le loro offerte e a tutti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla raccolta”.

Tutti questi beni raccolti dimostrano ancora una volta la grande generosità della gente nonesa in risposta alla richiesta di aiuto nei confronti delle persone che in questo tragico momento hanno grande bisogno di sostegno.