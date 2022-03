Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 9.30 Ie squadre VVF del distaccamento di Tuscolano II sono intervenute con un’autobotte in via Prenestina per un incendio divampato in un capannone. Le fiamme hanno danneggiato la struttura che era in disuso già da diverso tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.