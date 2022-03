Cartelle, riapre la rottamazione ter per chi non ha pagato le rate 2020 e 2021

Spread the love

È arrivato nella notte tra lunedì e martedi 15 marzo il via libera della commissione Bilancio all’emendamento al decreto sostegni ter con cui il governo concede una nuova chance ai decaduti della pace fiscale. Dopo la prima mini riapertura prevista dal decreto sostegni bis (Dl n. 146/2021) che aveva fissato al 31 dicembre il termine per saldare le rate scadute della pace fiscale, il nuovo correttivo approvato al Senato rimette in corsa i 512mila contribuenti che non hanno saldato il conto con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Secondo quando prevede il nuovo articolo 10 bis del sostegni ter inserito con l’emendamento approvato viene riscritto il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato, senza perdere i benefici della definizione agevolata, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021. Non solo. Alla luce delle nuove date si spostano anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Ecco i nuovi termini per rientrare nella pace fiscale: