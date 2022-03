Spread the love

VICENZAREPORT.IT – https://www.vicenzareport.it/2022/03/cornedo-incidente-con-un-decesso-e-un-ferito/

Alle 14:50, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria Serenissima a Cornedo lungo la nuova tangenziale per un incidente tra due auto e un camion: deceduto un automobilista, un altro ferito. I pompieri arrivati da Schio e Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, e collaborato ai soccorsi del conducente della Volkswagen Golf, rimasto ferito e preso in cura dai sanitari SUEM. Niente da fare per il conducente dell’Audi A3 deceduto sul colpo, come accertato dal medico. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto la polizia locale e i carabinieri che hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per determinate le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00 circa.