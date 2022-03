Sciame sismico a Napoli e nei Campi Flegrei: scuole chiuse e gente in strada

Spread the love

Il nuovo terremoto di oggi pomeriggio a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, avvertito in maniera netta a Fuorigrotta, Agnano, Bagnoli ma anche a Pozzuoli e Quarto ha davvero impaurito le tante persone che erano in strada, in casa, negli uffici pubblici e privati e perfino nelle scuole.

Chiusa anzitempo l’attività didattica subito dopo la prima scossa all’Istituto Comprensivo “Madonna Assunta”. Tantissime le segnalazioni giunte alla redazione di Fanpage.it ma altrettante quelle manifestate sui social network da Twitter a Facebook e nei gruppi di residenti della zona flegrea. Anche altri istituti scolastici, a quanto apprende Fanpage.it, avrebbero interrotto l’attività.

Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano segnalazioni di danni; i Vigili del Fuoco in zona Pozzuoli sono intervenuti per il cedimento di parte di un casolare disabitato.