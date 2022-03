Uccide i genitori a colpi di pistola per prendere i soldi e comprare casa e auto. Alla fine confessa: “Da tempo non mi piaceva lavorare”

Spread the love

Prima ha ucciso a colpi di pistola il padre, Sergio Gugole, 62 anni. Poi ha aspettato che tornasse a casa la madre, Lorenza Zanin, 59. A sparare è stato loro figlio Diego, 25 anni, disoccupato, che secondo quanto ha raccontato ai carabinieri aveva organizzato tutto da un mese, quando aveva acquistato l’arma da fuoco, illegalmente. E’ successo a Chiampo, in provincia di Vicenza, in una zona ricca di concerie, a poche decine di chilometri da Montecchia di Crosara, il paese in cui oltre trent’anni fa Pietro Maso – in quel caso insieme a quattro amici – uccise i genitori per intascare l’eredità. Anche il movente di Diego Gugole è economico: voleva intascare i soldi e i beni di famiglia. Anzi, era in trattativa per l’acquisto di una casa e voleva anche prendersi un’auto nuova. Dopo aver ucciso i genitori, ha eseguito un bonifico di 16mila euro dal conto del padre, imprenditore nel settore della concia, come caparra per la casa a un’impresa di costruzioni.