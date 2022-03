12 vigili del fuoco ucraini uccisi mentre erano impegnati in operazioni di soccorso e antincendio durante gli attacchi delle forze russe

Spread the love

firerescue1.com –

CHANTILLY, Virginia — Dodici vigili del fuoco dell’Ucraina sono stati uccisi in servizio, secondo l’Associazione internazionale dei vigili del fuoco (IAFC), che è stata in contatto con i vigili del fuoco statali polacchi. Secondo quanto riferito, le morti sono avvenute durante gli attacchi delle forze russe durante le operazioni di soccorso e antincendio dei vigili del fuoco ucraini.

Questi eroici funzionari pubblici, uccisi in servizio mentre continuavano le operazioni di fuoco e soccorso sotto le ostilità della guerra, hanno dimostrato un vero coraggio disinteressato. La sicurezza del servizio di emergenza statale dell’Ucraina e dei loro vigili del fuoco rimane nei pensieri dei membri della IAFC poiché auspichiamo la pace in Ucraina”.

La IAFC sta lavorando direttamente con la leadership dei vigili del fuoco statali polacchi e il CTIF (Comitato tecnico internazionale per la prevenzione e l’estinzione degli incendi) per facilitare l’assistenza e monitorare le condizioni che i vigili del fuoco stanno affrontando in Ucraina. CTIF funge da partner europeo della IAFC. Ha sede in Slovenia e comprende 48 paesi membri e 46 membri associati.