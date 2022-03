Dichiarazione redditi precompilata 2022, entro il 23 maggio: tutte le istruzioni

Spread the love

leggioggi.it – urly.it/3kwym

Slitta a maggio tutto il calendario della dichiarazione redditi precompilata 2022: la scadenza naturale del 30 aprile, entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, viene così spostato in avanti, a lunedì 23 maggio 2022.

Questo il risultato di un emendamento al Decreto Sostegni ter, attualmente in fase di conversione in legge, approvato dalla Commissione bilancio del Senato.

Lo spostamento a maggio, di fatto, farà slittare anche la deadline a giugno per poter modificare e inviare il proprio 730 precompilata dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia.

Dichiarazione redditi precompilata: cosa cambia nel 2022

Le principali modifiche sulla precompilata 2022 riguardano le scadenze e il tema collegato delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni per la cessione e/o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020.