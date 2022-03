Firenze, Seminario su Nuove Tecniche d’intervento per incidente stradale

Spread the love

CORPO NAIONAL VIGILI DEL FUOCO

Nelle giornate del 16 e 17 marzo, presso il distaccamento di Fi-Ovest, si sono svolte due giornate formative per i vigili del fuoco, durante le quali sono state illustrate in aula alcune tecniche e altri aspetti costruttivi delle nuove autovetture di ultima generazione. Per la parte pratica sono state eseguite delle operazioni con impiego di alcuni utensili a batterie, come la messa in sicurezza della stabilizzazione del veicolo e prove di taglio.