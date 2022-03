Legge 104: ultime dalla Cassazione – prevede permessi per assistere i familiari, benefici economici per chi è affetto da handicap gravi e regole particolari anche per chi è in carcere

Spread the love

studiocastaldi.it –

a recentissima Cassazione n. 6796/2022 conferma la decisione della Corte di Appello. Quest’ultima ha accertato la violazione da parte di un dipendente delle regole previste per poter usufruire dei permessi previsti dalla 104 per assistere i familiari con handicap e ha rilevato, in relazione a diversi episodi contestati “comportamenti del lavoratore estranei alle esigenze di assistenza dei disabili per le quali erano stati concessi i permessi” anche se “quantitativamente avevano interessato solo tre ore delle sedici complessive, per cui l’abuso del diritto, seppure sussistente, non era tale da giustificare la misura disciplinare adottata e, quindi, per mancanza di proporzionalità, il fatto non integrava una giusta causa.” Fatti a cui segue la non reintegrazione sul posto di lavoro e l’applicazione del rimedio indennitario.



Fonte: Legge 104: ultime dalla Cassazione https://www.studiocataldi.it/articoli/44136-legge-104-ultime-dalla-cassazione.asp#ixzz7NnHEV27R

(www.StudioCataldi.it)