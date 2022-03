Ravenna, incendio nel cantiere dell’ex teloneria di via Trieste

Spread the love

ravennaedintorni.it –https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2022/03/17/ravenna-incendio-ex-teloneria-via-trieste/

Il fumo proveniva da un incendio divampato in un cantiere edile di via Trieste, al civico 14, domato però in poco tempo dai vigili del fuoco, giunti sul posto poco prima delle 10.

Da una prima stima, l’incendio non avrebbe provocato danni ingenti e avrebbe interessato solo l’area esterna al cantiere vero e proprio.

Si tratta dell’innovativo progetto di recupero portato avanti in un ex edificio industriale, una vecchia teloneria e le sue pertinenze, che stanno per essere trasformate in abitazioni.

Disagi per il traffico, con via Trieste chiusa per permettere l’intervento dei pompieri.