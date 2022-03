Taglio delle accise e non solo: cosa c’è nel decreto “taglia-prezzi”

Spread the love

l Governo è al lavoro per studiare le misure da mettere in campo per arginare l’impennata dei prezzi dei carburanti e delle bollette. Il decreto “taglia-prezzi” dovrebbe arrivare “entro questa settimana”, come spiegato dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli: ”Stiamo valutando il taglio delle accise che non è differibile a mio avviso, così come bisogna valutare altre tipologie di intervento non soltanto a livello nazionale ma anche europeo”.

Quella del taglio delle accise è soltanto una delle misure che dovrebbe trovare spazio in questo nuovo “pacchetto”, un decreto da ultimare il più presto possibile e su cui il premier Draghi intende muoversi rapidamente. “Fare in fretta”, questa è stata la raccomandazione di Mario Draghi ieri a Palazzo Chigi nella riunione con i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica e i capi di gabinetto sul decreto. Per questo si punta ad approvare il pacchetto di misure in una riunione del Cdm che potrebbe tenersi già nella giornata di giovedì.