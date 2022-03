Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Monte Legnone (LC), intervento dei Vigili dl Fuocoi intorno alle 12 di ieri per la caduta di un velivolo: in salvo uno dei due piloti recuperato dall’equipaggio dell’elicottero 118. Purtroppo deceduto il secondo –

All- https://youtu.be/2ySKLQ18bQU