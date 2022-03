Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Circolare Inps n. 38 dell’8 marzo 2022 art.1 comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Nel rimandare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.