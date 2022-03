Giornata in memoria delle vittime da Coronavirus, Lamorgese: pensiero rivolto a chi si è esposto in prima persona per prestare assistenza e soccorso

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

«Sono vicina a tutte le famiglie che hanno subito un lutto a causa della gravissima pandemia provocata in questi ultimi due anni dalla diffusione del Covid-19. Il mio pensiero è rivolto in particolare agli operatori sanitari, agli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e ai Vigili del Fuoco, donne e uomini che hanno perso la vita a causa del virus anche esponendosi in prima persona per prestare assistenza e soccorso ai cittadini». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime da Coronavirus.

La Giornata è stata istituita con la legge n. 35 del 2021 con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia. Come ha ricordato il Presidente Mattarella, la gratitudine del Paese va, innanzitutto, agli scienziati e ricercatori, medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell’ordine, volontari, che hanno costituito un caposaldo su cui abbiamo potuto contare.