Incidente Reggio Emilia: sbanda in auto e finisce nel canale, grave

ILRESTODELCARLINO – urly.it/3k-tk

Reggio Emilia, 18 marzo 2022 – Un uomo è rimasto gravemente ferito, in mattinata, poco dopo le sette, in un incidente che è stato segnalato in via Spagni, a Pratofontana, alla periferia di Reggio. Un’auto è finita nel canale accanto alla strada, in cui c’era oltre un metro d’acqua. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, il personale dell’automedica con la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco, con l’autogrù, per i primi soccorsi. L’automobilista è apparso in condizioni piuttosto gravi, in stato confusionale. E’ stato aiutato a uscire dall’acqua da alcuni automobilisti in transito. Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova. Sul posto sono rimasti i vigili del fuoco, in quanto è stato necessario scandagliare un vasto tratto di canale per verificare che nell’acqua non ci fossero altre persone. Nell’incidente, secondo i primi accertamenti, non risultano coinvolti altri veicoli.