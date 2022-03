Ucraina, a Leopoli 109 passeggini in piazza: uno per ogni bambino ‘ufficialmente’ ucciso dall’inizio del conflitto

Spread the love

Una piazza con 109 passeggini, tanti quanti sono i bambini ufficialmente uccisi dalle bombe rosse anche se il numero reale è certamente molto più alto. E’ il fortissimo pugno nello stomaco proposto dagli abitanti di Leopoli in una piazza vicino alla sede del Comune.

L’hanno scattata alcuni volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII in missione in Ucraina nel tentativo di portare in salvo alcune persone, soprattutto i più fragili