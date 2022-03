Corso al Simulatore navale dal 14 al 18 marzo 2022.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Il giorno 18 Marzo presso il Comando di La Spezia, si è conclusa la seconda edizione del corso di simulatore navale dell’anno 2022 .

Al corso di addestramento ha partecipato personale proveniente da molti Comandi della Regione Toscana e come di consuetudine l’attività ha trattato gli aspetti inerenti gli incendi di tipo navale e quelli relativi ai luoghi confinati in ambito terrestre.

Il personale Istruttore proveniente dalla Regione Sardegna, coadiuvato dal personale conduttore del Comando, ha mostrato ai partecipanti le tecniche di approccio nei casi di incendio citati.

Con l’occasione, il Comandante PD Arch. Maria Francesca Conti insediatasi da circa una settimana al Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia, ha ringraziato i discenti e lo staff didattico per l’impegno profuso nella conduzione del corso, evidenziando che queste tipologie di addestramento contribuiscono ad aumentare le capacità operative e qualitative di ogni singolo partecipante.

Ulteriori edizioni di corsi con l’ausilio del simulatore sono stati già pianificati e programmati dal Comando con il coordinamento della Direzione Regionale per i Vigili del Fuoco della Liguria.