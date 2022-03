I Vigili del Fuoco della California organizzano i soccorsi per i Vigili del Fuoco Ucraini – prevedono di recarsi nel paese il mese prossimo

Spread the love

firerescue1.com –

SAN DIEGO — Eric Hille, un ingegnere dei vigili del fuoco di San Miguel, ha istituito un gruppo di soccorso volontario per aiutare i primi soccorritori ucraini-

Un veterano dell’esercito che ha servito con i membri dell’esercito ucraino come peacekeeper della NATO, Hille ha raccolto fondi, radunato volontari e raccolto attrezzature.

“Siamo lì per fornire aiuti, servizi di soccorso e di emergenza”, ha detto Hille a FOX 5. “Per aiutare i nostri fratelli vigili del fuoco che sono oberati di lavoro, in alcune condizioni ostili e non hanno le risorse o le attrezzature di cui hanno bisogno”.

La squadra prevede di andare in Ucraina per due settimane a partire da aprile.