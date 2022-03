Ucraina: 30 bimbi nati da maternità surrogata parcheggiati in un bunker

Spread the love

it.aleteia.org – urly.it/3m0qb

ell’edizione del 17 marzo di Avvenire.it viene proposto il tema angosciante delle migliaia di bambini ucraini in pericolo sia per il terribile conflitto in corso, che per il rischio di finire nelle mani di trafficanti senza scrupoli. In particolare viene affrontato il problema dei neonati e dei piccoli che stanno per nascere su prenotazione “grazie” alla pratica dell’utero in affitto, una delle attività economiche più floride nel Paese prima della guerra.

Il rischio dei trafficanti

Il 14 marzo sono stati intercettati due cittadini cinesi che, entrati da soli in Ucraina, stavano attraversando il confine con la Romania a piedi con due bambini in braccio. La coppia non è stata in grado di giustificare la loro presenza né di indicare da dove li avessero prelevati.

È probabile che i due cinesi fermati alla frontiera siano corrieri di qualche agenzia di intermediazione straniera che li ha assoldati per recuperare rapidamente la “merce” pattuita, visto il momento così drammatico che vive l’Ucraina.