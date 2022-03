Video – Intervento per automezzo sommerso dal mare fortunatamente non ci sono state vittime

Spread the love

VIGILI DL FUOCO DI LAMPEDUSA

[17:23, 19/3/2022] – intervento del turno B dei Vigili del Fuoco di Lampedusa – In GIP si stava facendo un giro nella parte Est dell’isola, quando sono incominciate le difficoltà – I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente mettendo in salvo l’incauto guidatore e le persone che volevano fare le foto . Purtroppo non è stato possibile salvare l’automezzo sommerso dall’acqua, ma le persone che erano a bordo se la sono cavata solo con un poco di spavento.