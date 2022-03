Spread the love

a Mykolaiv almeno 50 cadaveri di giovani militari sono stati estratti dalle macerie di una caserma ma dentro ce n’erano 200.

Mirini, bersagli, bombe ed esplosioni, la camera piazzata nella cabina di pilotaggio di un velivolo militare. Mosca rilascia un video e mostra al mondo come conduce l’invasione dell’Ucraina, come distrugge obiettivi militari, in questo caso un convoglio militare e un deposito. Propaganda a uso interno mentre l’economia russa è provata dalle sanzioni occidentali e l’avanzata russa in terra ucraina procede più lentamente di quanto molti si aspettassero; quindi compare pure un generale in divisa a raccontare successi “In totale, dall’inizio dell’operazione militare speciale, 196 velivoli senza pilota ucraini, 1.438 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 145 lanciarazzi multipli, 556 pezzi di artiglieria da campo e mortai, nonché 1.237 unità di mezzi militari speciali sono stati distrutti”,dice il portavoce del ministero della difesa russo.