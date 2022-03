Auto ha perso il controllo ed è andata ad impattare contro il muro di contenimento adiacente alla strada

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina sulla strada litoranea tra Riomaggiore e Manarola per un incidente stradale. Un’auto con a bordo due persone stava procedendo in direzione Manarola, quando per cause da accertare ha perso il controllo ed è andata ad impattare contro il muro di contenimento adiacente alla strada, fermandosi in una posizione pericolosamente instabile, inclinata lateralmente di 45 gradi rispetto al piano stradale.

Un Vigili del Fuoco libero dal servizio che transitava nelle vicinanze aveva già provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura assicurandola con una corda ad un albero per evitare che si ribaltasse sul tetto. All’arrivo sul posto la squadra dei VVF ha provveduto a far uscire dall’abitacolo i due occupanti e a rimettere l’auto sulle quattro ruote.