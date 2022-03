Spread the love

Poco dopo la mezzanotte, verso le 00.26 del 19 marzo la Sala Operativa ha infatti inviato due autopompe a serbatoio (la 10/A e la 3/A) e due autobotti (AB10 ,AB12), per spegnere l’incendio di diverse baracche costruite con materiali di fortuna che sono andate completamente distrutte – come è possibile vedere dalle foto – dalle fiamme per cause ancora da accertare.