Ecco cosa si nasconde dietro la minaccia della Russia all’Italia

«Conseguenze irreversibili». Sentire il presidente russo, Vladimir Putin, rivolgere di questi tempi una minaccia del genere all’Italia nel caso in cui il nostro Paese continui a sostenere le sanzioni economiche ai danni di Mosca fa venire un certo brivido. A che cosa si riferisce Putin (per bocca dell’ex console russo a Milano e oggi direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri del Cremlino, Alexei Vladimorovic Paramonov), quando parla di «conseguenze irreversibili»? Intende, forse, puntare i missili ad ultrasuoni direttamente verso casa nostra? O ha delle armi in mano che, senza causare vittime, sono in grado di provocare danni consistenti?

Questa seconda ipotesi sembra la più plausibile per spiegare cosa si nasconde dietro la minaccia della Russia all’Italia. E quelle armi alternative, quasi potremmo definirle «armi improprie», per richiamare un altro conflitto dell’era contemporanea, hanno a che fare con il Covid. Si tratta di un accordo segreto tra Roma e Mosca per la realizzazione dello Sputnik, il vaccino contro il coronavirus fortemente sponsorizzato dal Governo italiano presieduto dall’allora premier Giuseppe Conte. Un patto accompagnato di uno scambio di cartelle cliniche con dati sanitari dei pazienti affetti dal virus e di intese commerciali per farmaci e strumentazione. Per dirla in breve, la minaccia – nemmeno tanto velata – della Russia sarebbe la seguente: o l’Italia la smette di metterci i bastoni tra le ruote nella nostra «operazione militare» in Ucraina, o raccontiamo tutto