I cani robot di Boston Dynamics ora fanno parte dei vigili del fuoco di New York

I cani robot entrano a far parte della squadra dei vigili del fuoco della città di New York. Si chiamano Spot, sono stati sviluppati da Boston Dynamics e costano 75.000 dollari. Il loro scopo: “Salvare vite”. Lo ha detto, al New York Times, Micheal Leo, il capitano dell’unità robotica vigili del fuoco della città. Gli Spot sono comandati da un operatore umano e sono capaci di raccogliere immagini e dati durante le missioni di ricerca e salvataggio. Sono pure in grado di registrare informazioni su materiali e gas pericolosi.

Nonostante la loro eccezionalità, gli Spot generano diversi timori. Secondo Leo, lo scetticismo nei confronti della robotica, soprattutto nell’ambito del soccorso, è causato dalle rappresentazioni di cinema e televisione. “L’industria televisiva e quella cinematografica ci stanno danneggiando in qualche modo, perché spesso mostrano immagini di robot armati e poi la gente pensa che siano tutti uguali”, ha riferito al New York Times. In questo caso però, per il capitano dell’unità robotica vigili del fuoco non c’è nulla da temere, perché gli Spot “salveranno vite”.