Non solo lo schianto di Cermenate: incidenti a Tavernola, Tavernerio ed anche tre ubriachi

Il sabato notte sulle strade del comasco non è stato privo di interveti delle forze dell’ordine. Su tutti (vedi link qui sotto) lo schianto avvenuto ieri sera attorno alle 19 in via Europa Unita a Cermenate: scontro fra auto e sei persone ferite tra cui tre bambini in tenera età.

Nella notte altri interventi ad iniziare da Tavernola (via Campari) dopo il personale sanitario 118 è intervenuto dopo la mezzanotte per un pensionato 74enne caduto dalla scala. E’ stato accompagnato in ospedale al Sant’Anna in osservazione. E alle 2 a Tavernerio, via Cà Franca, auto fuori strada con il conducente (31enne) portato in ospedale a Cantù per osservazione. Avrebbe fatto tutto da solo per cause da accertare.

Altri interventi nella notte per soccorso di persone ubriache: alle 2,20 (via Cascina California, nei pressi del centro sportivo del Lambrone) un 22enne si è sentito male ed è stato portato al Sant’Anna. Intervento anche alle 4,20 in via Sant’Abbondio per un altro ragazzo con sintomi di intossicazione etilica, ma in questo caso – dopo le cure in posto – non è stato necessario il ricovero in ospedale. Alle 5,20 in piazzale San Rocchetto a Como, ad un passo da viale Innocenzo e dalla stazione, altro intervento per prestare soccorso ad un 47enne che poi è stato ricoverato al Valduce e trattenuto in osservazione.