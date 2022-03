Roma, trattativa fallita: 164 lavoratori dell’hotel Sheraton all’Eur stanno per essere licenziati

Spread the love

CORRIERE.IT – urly.it/3m4j5

Cinque ore di trattativa serrata, di confronto duro e acceso con i rappresentanti della Regione Lazio e con i sindacati. Uno sforzo concluso, purtroppo, con un nulla di fatto. Saranno 164 i lavoratori dell’hotel Sheraton dell’Eur licenziati dalla rinomata catena alberghiera che fa riferimento alla multinazionale Marriott International. L’hotel di lusso sulla via dell’aeroporto è chiuso a causa della pandemia dal 16 marzo del 2020 e mai più è stato riaperto: 640 camere rimaste vuote, così come le 30 sale per conferenze, convegni ed eventi, i tre ristoranti e la piscina.

«Oggi l’azienda Sheraton si è dimostrata sorda e incapace di intavolare un accordo al tavolo con la Regione, i sindacati e le parti sociali. Indisponibile a ogni richiesta, come valutare qualsiasi strumento alternativo ai licenziamenti annunciati, a partire dagli ammortizzatori sociali, che per il settore alberghiero hanno trovato conferma anche nel recente decreto e nella circolare 18 marzo del ministero del Lavoro. Indisponibile anche di fronte alla notizia del tavolo convocato per il prossimo 5 aprile dai ministri Orlando e Garavaglia con Regione Lazio, Comune di Roma e parti sociali per affrontare la crisi del turismo nella Capitale» sintetizzano amareggiati l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino, e la responsabile del Turismo, Valentina Corrado.