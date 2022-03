Falsi Tirocini, le sanzioni nella legge di bilancio

Spread the love

Potranno essere applicate da subito le nuove sanzioni sui tirocini introdotte dalla legge di bilancio 2022. I chiarimenti arrivano dalla nota dell’ispettorato nazionale del lavoro n. 530/2022 (in allegato). Le sanzioni riguardano nello specifico il mancato riconoscimento di congrua indennità (da 1.000 a 6.000 euro) e per utilizzo fraudolento del tirocinio (ammenda di 50 euro a tirocinante/giorno). Per le altre servirà aspettare la fine di giugno, quando arriveranno le leggi regionali dopo le linee-guide da approvare entro fine giugno. È stato stabilito che in caso di condotta fraudolenta del datore di lavoro (che impiega tirocinanti come dipendenti o in sostituzione degli stessi), il tirocinante potrà richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Per l’Ispettorato solo il tirocinante potrà valutare questo tipo di richiesta. Ai tirocinanti, infine, si applicano le stesse tutele dei dipendenti in materia di sicurezza lavoro.



