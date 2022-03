Tutti gli aiuti alle famiglie nel decreto Energia: cosa cambia

Spread the love

quifinanza.it – https://quifinanza.it/economia/video/aiuti-famiglie-decreto-energia-cosa-cambia-per-italiani/625653/

Sono esattamente 27 i punti su cui il Governo Draghi è intervenuto con il nuovo decreto Energia, che cerca di porre un freno ai pesantissimi rincari sul fronte energetico, causati prima dall’aumento del prezzo delle materie prime e poi colpiti da una pericolosa accelerazione come effetto della guerra in Ucraina.

Qui ci occupiamo esclusivamente delle misure adottate relative proprio al settore energetico per le famiglie italiane. Capitolo a parte riguarda invece le misure per le imprese, sempre in campo energetico (trovate tutte le misure qui), e i sostegni alle imprese di varia natura (per cui vi rimandiamo al nostro approfondimento qui).

Mentre si affaccia nel nostro Paese un’altra durissima stangata (ne abbiamo parlato qui), in totale le misure approntate dal governo ammontano a 4,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai circa 16 miliardi già messi in campo dal governo dalla scorsa estate contro il caro energia. La grande novità è che, a differenza dei precedenti provvedimenti, gran parte dei nuovi interventi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico, che dovranno farsi carico di una extra tassa sui profitti.

