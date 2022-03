Colonne di fumo enormi e che si vedono a grande distanza, il devastante rogo in valle del Chiese ha ripreso forza e il bosco continua a bruciare

Spread the love

BONDONE-BAITONI. Infuriano ancora le fiamme in valle del Chiese con diverse colonne di fumo che si alzano dal bosco e che sono visibili a grande distanza. L’incendio che devasta l’area che circonda la località San Martino a Bondone di Storo è ormai attivo da sabato scorso e ora il fronte ha ripreso a svilupparsi, soprattutto nella direzione della Lombardia.

Decine e decine i vigili del fuoco operativi a terra per gestire diversi focolai, mentre il supporto aereo è garantito da tre elicotteri: quello decollato da Trento, l’Erickson del corpo forestale nazionale e il Canadair del corpo nazionale dei pompieri. Gli operatori lavorano strenuamente per riportare il rogo sotto controllo; un incendio che sembrava essersi fermato mercoledì (Qui articolo) ma la tregua è durata poche ore perché in serata le fiamme sono divampate nuovamente con vigore.

Un evento che ha richiesto un ingente dispiegamento di mezzi e di vigili del fuoco tra di Bondone, Storo, Condino, Brione e Castel Condino. Praticamente stabile la presenza di tre elicotteri che si approvvigionano e si riforniscono anche dai vasconi d’acqua posizionati per cercare di accelerare le attività di spegnimento.