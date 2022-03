Kiev, Si combatte a Izyum. Distrutta nave russa nel porto di Berdyansk

Spread the love

repubblica.it –https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/24/news/ucraina_russia_news_oggi_guerra-342568161/

Il primo ministro britannico Boris Johnson arriva al summit Nato a Bruxelles e dice: “Più dure sono le sanzioni più potremo aiutare gli ucraini e meno questa crisi durerà”. E ancora: “Vladimir Putin si sta comportando in modo barbarico e la Nato deve considerare in modo collettivo la crisi orrenda che si sta sviluppando in Ucraina”. Intanto da Londra partono altri 6mila missili per Kiev.

A un mese dall’invasione e mentre sono in corso importanti vertici internazionali il conflitto va avanti mentre Anonymous hackera la Banca centrale russa. Il presidente Zelensky invita tutto il mondo a protestare. All’Onu il Consiglio di sicurezza ha bocciato la risoluzione russa sulla situazione umanitaria in Ucraina. Ma Pechino ha votato con Mosca. Negli Stati Uniti, rivela il Nyt, Biden ha creato un Tiger team per affrontare il rischio di un attacco chimico da parte di Mosca. Attesa per i tre summit di oggi: Consiglio Ue, G7 e vertice Nato.