Papa Francesco in Ucraina: perché il 25 marzo è cruciale. Legame con il segreto di Fatima

Roma, 23 marzo 2022 – Uno storico invito quello rivolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Papa Francesco: recarsi personalmente in Ucraina e svolgere il ruolo di mediatore nei negoziati tra Kiev e Mosca. Una proposta simbolica, che arriva dopo quasi un mese dall’inizio dell’invasione russa, e soprattutto alla vigilia di un appuntamento molto importante per la chiesa cattolica: il 25 marzo. Oggi il Pontefice, al termine dell’udienza generale, ha invitato i fedeli a unirsi a lui in preghiera proprio in questa data per chiedere “fiduciosamente al Signore, per intercessione della Madonna di Fatima, il dono della pace“. Ma quindi quanto potrebbe essere reale una visita del Pontefice in un Paese sempre più bombardato e accerchiato dalle forze nemiche? E perchè il 25 marzo è una data cruciale?