Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Riammissione in servizio del personale

sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa.