Video – Incendi a Cadegliano ad Arcisate – A Cadegliano le fiamme hanno interessato diverse abitazioni

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

27/03/22 ore 21:30 Cadegliano Viconago (Va), via Risorgimento. Diverse abitazioni sono interessate da un incendio. Sul posto stanno operando venticinque vigili del fuoco dalle sedi di Luino, Ispra, Varese, Tradate con: tre autopompe, due autobotti, due fuoristrada dotati di modulo antincendio e un carro aria. Seguono aggiornamenti.

Le fiamme hanno interessato uno stabile con diversi appartamenti, alcuni dei quali in uso, gli occupanti sono riusciti ad abbandonare le unità immobiliari incolumi. L’incendio è sotto controllo, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Non si sono registrati feriti.

All. –