Vitello precipita nello scavo di un cantiere, salvato dai pompieri

NewSicilia – Palermo 28/03/2022 15:37 Redazione NewSicilia

PALERMO – Un salvataggio insolito quello compiuto stamattina dai vigili del fuoco a Palermo.

In questo caso i soccorsi dei pompieri non sono stati destinati a un umano, bensì a un vitello che si trovava in difficoltà. L’animale è infatti precipitato nello scavo di un cantiere situato in una strada che conduce alla discarica di Bellolampo, del capoluogo palermitano.

A lanciare l’allarme sarebbe stato l’allevatore dell’animale che si sarebbe insospettito a seguito della sua scomparsa.

L’intervento dei pompieri si è rivelato determinante per mettere in salvo il tenero vitello che, fortunatamente, non avrebbe riportato alcuna ferita e che quindi sarebbe stato restituito incolume all’allevatore.

