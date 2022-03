Spread the love

ragedia ieri pomeriggio a Pescegallo. È stato trovato morto nelle vicinanze della sua abitazione, una seconda casa, Lanfranco Acquistapace, capogruppo Alpini della Valgerola. L’uomo, 72 anni di Morbegno, era molto conosciuto in zona.

Secondo quanto è stato ricostruito, Acquistapace era intento nell’operazione di bruciare alcune sterpaglie nel prato in pendenza vicino casa, quando è rimasto coinvolto nel rogo ed è stato avvolto dalle fiamme. Non è escluso però che la morte sia sopraggiunta prima, o per un attacco cardiaco o per intossicazione dal fumo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 15,30. Vani i tentativi di soccorso: i medici una volta arrivati a Pescegallo non hanno potuto fare nulla. Per spegnere l’incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Morbegno, i Carabinieri della stazione di Morbegno, i Carabinieri della sezione operativa per i rilievi, un’ambulanza e un’automedica.